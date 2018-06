500 voetbalfans kijken WK, op veilige afstand van rally 25 juni 2018

02u40 0 Ieper Terwijl de rallywagens een eind verderop voorbijraasden, kwamen zo'n 500 voetbalfans samen op zaterdagnamiddag in de buurt van Het Perron om er onder een stralende zon de match van de Rode Duivels tegen Tunesië te aanschouwen.

Het grote scherm stond er dit jaar dankzij de organisatoren van Frietrock, die ondanks de aantrekkingskracht van het rallycircus voldoende vrijwilligers vonden om pintjes te tappen. Onder meer Yari Saelens (19) was bereid gevonden om enkele vrije uren op te offeren. "We kunnen de tapkraan vol open laten staan, zoveel wordt er gedronken (lacht). Vorig jaar was ik ook al van de partij en ook toen had ik tussenin amper tijd om zelf iets te drinken. Ik volg een opleiding event management en voor mij is het een bonus om van dichtbij mee te volgen hoe alles wordt georganiseerd. Het was niet makkelijk om nog een vrij plaatsje te vinden voor de Duivelsupporters, in een stad die al door talloze rallyteams wordt ingepalmd, maar de stationsbuurt blijkt een ideaal alternatief voor een scherm in de binnenstad." Terwijl Hazard, Mertens en Lukaku hun Tunesische tegenspelers overtroffen in snelheid en tactisch spel, dansten, dronken en zongen de Ieperse supporters dat het een lieve lust was.





(DCH)