500 skeletten blootgelegd op De Meersen OOK WAARDEVOLLE VOORWERPEN UIT MIDDELEEUWEN GEVONDEN CHRISTOPHE MAERTENS

30 mei 2018

02u43 0 Ieper Op de site De Meersen in de Ieperse binnenstad zijn de resten van zo'n 500 lichamen uit de middeleeuwen opgegraven. De archeologen vonden ook heel wat waardevolle voorwerpen, zoals een zegelring van een lakenhandelaar. Zaterdag is er een toonmoment voor het publiek.

In de Ieperse binnenstad gingen eind vorig jaar de oude stadsbibliotheek en het cultuurcentrum De Meersen tegen de vlakte. Op de plek, die ligt tussen de Sint-Jansstraat, Lange Meerstraat en de De Steurstraat, komt een wooncomplex. De site veranderde van naam en werd 'Gloria'. Bouwheer 3D Real Estate gaf Monument Vandekerckhove de opdracht om het archeologisch onderzoek te doen.





Kort nadat de archeologen aan de slag gingen, vonden ze een deel van de fundering van de oorspronkelijke Sint-Niklaaskerk terug. "Daarrond ligt het noorderkerkhof, dat werd gebruikt van de 12de tot de 16de eeuw", zegt archeologe Michelle Arnouts van Monument Vandekerckhove. "Op het kerkhof werden enkele honderden skeletten gevonden. Ettelijk generaties mensen vonden hier een laatste rustplaats. Zo goed als allemaal werden ze begraven in houten kisten. We weten dat hout in de middeleeuwen duur was, wat kan wijzen op een rijkere bevolking. We vonden ook een graf met het lichaam van een mama, met bij zich haar pasgeboren baby."





Zegelring uit 13de eeuw

Wat er met de overblijfselen zal gebeuren, is nog niet duidelijk. "Ze worden voorlopig opgeslagen in een depot waar er verder onderzoek zal gebeuren. Het botmateriaal kan ons veel vertellen over de middeleeuwse Ieperlingen. Hoe oud ze werden, waaraan ze zijn gestorven, leefden ze armoedig of waren ze rijk, wat aten ze, zijn er ziektes die vaak voorkwamen, stierven ze aan de pest, hoe werden ze begraven, was het kerkhof opgedeeld", klinkt het.





Naast de skeletten troffen de onderzoekers tal van voorwerpen. De mooiste is een zegelring van een 13de-eeuwse lakenhandelaar. "We ontdekten ook een leren etui uit de 13de eeuw voor het opbergen van schrijfgerei en een bril. Het is een vrij unieke vondst in Vlaanderen", aldus de archeologe. Daarnaast haalden de oudheidkundigen tegels, kruiken, metalen insignes, stukken keramiek, leren buidels en schoenen uit de grond. "De verwachtingen waren hoog", zegt burgemeester Jan Durnez (CD&V). "We wisten van oude stadskaarten dat er zich hier wel een en ander heeft voorgedaan in de loop van de geschiedenis. De archeologen zijn nu nog op zoek wat de bewoners hier produceerden. Was dat leer, laken of houtwerk? Hopelijk is dat vlug duidelijk."





Op zaterdag 2 juni stelt de bouwheer de site open voor het publiek. De archeologen geven om 10, 11.30, 14 en 15.30 uur een presentatie in de Sint-Niklaaskerk. Daarna kan men een blik werpen op de site zelf. Deelnemers brengen best passend schoeisel mee.