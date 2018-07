50.000 euro voor voor herinrichten vestinglandschap? 07 juli 2018

Het Ieperse stadsbestuur dient het project 'herinrichting vestinglandschap' in voor de wedstrijd 'Natuur in je buurt.' De stad maakt kans op minstens 50.000 euro steun.





Raadslid Philip Bolle (sp.a) vroeg zich op de gemeenteraad af of het stadsbestuur al een project had ingediend om meer groen in het stadsbeeld te brengen. Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) roept steden en gemeenten immers op om creatieve projecten te bedenken. De minister gaf de opdracht aan het Agentschap Natuur en Bos om ook dit jaar de projectoproep 'Natuur in je buurt' te lanceren. "Daarmee gaat de minister op zoek naar groenprojecten in de publieke ruimte", verduidelijkt raadslid Bolle. Een jury kiest één Vlaamse en tien provinciale laureaten. De Vlaamse winnaar krijgt 250.000 euro en de provinciale elk 50.000 euro. Het stadsbestuur bevestigde dat het project 'herinrichting vestinglandschap' wordt ingediend. (CMW)