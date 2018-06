46 nieuwe bouwgronden De Vloei te koop 20 juni 2018

02u47 0

De stad Ieper begint met de verkoop het derde en laatste deel bouwgronden, 46 in totaal, in de duurzame wijk De Vloei. "Het is een nieuwe woonwijk in volle aanleg vlak bij de Ieperse binnenstad", verduidelijkt schepen Dominique Dehaene (CD&V). "Het wordt een wijk met veel groen, veel ruimte en er zijn verscheidene mogelijkheden tot bouwen op maat. We stellen nu een derde deel van gronden ter beschikking voor mensen die in Ieper willen bouwen: 31 vrije kavels en 15 sociale kavels (voorbehouden voor mensen onder een bepaalde inkomensgrens, red.). Het gaat om bouwgronden waarvan de kostprijs tussen de 135 en 165 euro per vierkante meter ligt. In totaal komen ongeveer 270 woningen in De Vloei. 42 procent daarvan is al verkocht, bewoond, vergund of in oprichting", zegt de schepen. "Het gaat dus goed met De Vloei, in tegenstelling tot wat kwatongen beweren." De Ieperse sp.a had in het verleden al meermaals kritiek op het project, omdat het volgens de partij gewoon niet van de grond komt. Wie interesse heeft in een lot bouwgrond, kan terecht bij de Dienst Wonen: wonen@ieper.be of 057/45.17.73. (CMW)