45 uur ambiance voor 45ste verjaardag JOC 12 maart 2018

Ieper Het JOC blaast dit jaar 45 kaarsjes uit en dat werd vorig weekend uitgebreid gevierd, met een extra lange instuif van vrijdag tot zondagmiddag.

De jaarlijkse '40-uren van het JOC', waarbij de instuif onafgebroken open blijft, werden eenmalig met 5 uur verlengd. Van vrijdagavond tot zondagmiddag kwamen talloze jongeren langs, onder wie een groot aantal amper zijn bed heeft gezien. Op zaterdagnamiddag werd de concertzaal ontruimd voor een opblaasbaar tafelvoetbalveld. Onder meer de leden van KSA Ieper namen het op tegen de vaste JOC-gangers. Wie het wat rustiger aan wou doen, kon gaan relaxen op de yogamat of de hersenen pijnigen bij de gezelschapsspelletjes van Stobbeldeen. Naast de sportieve activiteiten werd er uiteraard ook flink wat gedronken, zoals tijdens het 'oudenmannekensaperitief' en de piratenfuif, maar vooral tijdens de beursfuif waarbij, volgens het principe van vraag en aanbod, de prijs van een simpel pintje of een cola kon verdubbelen, in tegenstelling tot zware bieren die soms tijdelijk spotgoedkoop werden. Het mag niet verbazen dat de meeste studenten hun zondagmiddag languit in de zetel hebben doorgebracht om wat te bekomen. (DCH)