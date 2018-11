400 bietenlampions voor stoelenprocessie 09 november 2018

Ieper In zaal Fenix in Ieper hebben leerlingen van bassischool De Mote gisteren zo'n 400 bietenlantaarns gemaakt. Vanavond trekken ze, lantaarns in de hand, in stoet van het In Flanders Fields Museum naar het Astridpark. Ook een heleboel stoelen reizen mee.

Het gaat om een project van het In Flanders Fields Museum rond Wapenstilstand. De stoelen, afkomstig uit landen waar soldaten vandaan kwamen die hier in België sneuvelden, zullen gebruikt worden voor een installatie in het Astridpark. Langs het parcours van de processie, tussen het museum en het park, zullen kinderen met bietenlantaarns staan. Het Yper Museum wil zo een stukje plaatselijk erfgoed in ere houden. "Het klopt dat veel kinderen niet meer weten dat er met Sint-Maarten bietenlantaarns werden gemaakt", aldus Sharon Capelle, leerkracht van het zesde leerjaar. "Nu willen we dat veranderen." De bieten zijn afkomstig van een boer uit Vleteren en een deel werd door medewerkers van het Yper Museum eigenhandig uit de grond gehaald. (CMW)