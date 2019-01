40-uren JOC Ieper Christophe Maertens

23 januari 2019

08u19 0

Het jeugdhuis van Ieper daagt dit jaar opnieuw iedereen uit om een bijna volledig weekend in het JOC door te brengen. “Tijdens het weekend van 8,9 en 10 maart houden we het jeugdhuis 40 uur aan één stuk open”, klinkt het. “We voorzien tal van leuke activiteiten en feestjes gedurende het weekend. Vraag je 40-uren stempelkaart en probeer deze marathon te overleven. Je maakt kans op leuke prijzen.” Meer info via Facebook.