40 deelnemer voor ‘Eerste Groot Dictee voor Anderstaligen’ Christophe Maertens

14 december 2018

In de bibliotheek van Ieper werd het ‘Eerste Groot Nederlands Dictee voor Anderstaligen’ georganiseerd. “De mensen die Nederlands leren konden zich inschrijven voor het dictee en tot onze verbazing waren ze met zo’n veertig”, zegt bibliothecaris Eddy Barbry. “De deelnemers werden in categorieën onderverdeeld. Het is immers evident dat wie al drie jaar bezig is met het leren van Nederlands al verder staat dan iemand die pas is begonnen.” Alle kandidaten kregen dezelfde tekst voorgeschoteld. “Er waren woorden weggelaten die moesten worden ingevuld. De gevorderden moesten moeilijker woorden invullen.” Elke deelnemer kreeg een aandenken en de winnaars gingen met een Ieperse kadobon naar huis. “Het initiatief is zeker voor herhaling vatbaar”, klinkt het nog. Het dictee werd georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Volwassenonderwijs MIRAS.