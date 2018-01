4.878 euro voor De Lovie dankzij Ieperse atleten 02u34 0 Foto Eric Flamand

De atletenraad van Flac Ieper heeft tijdens de kerstperiode voor de vierde keer een activiteit georganiseerd op en rond de Ieperse Grote Markt. De vorige jaren werd er 24 uren lang gelopen op een loopband, dit jaar was er een nieuw concept. De atleten kregen de opdracht om puzzelstukjes van De Poorterij, bij de Menenpoort, over te brengen naar het podium op de Grote Markt om daar dan de enorme puzzel te maken. Zo'n honderd lopers kwamen met in totaal zo'n 1.400 stukjes aanlopen. De opbrengst van het evenement, 4.878 euro, werd geschonken aan De Lovie, het Poperings centrum voor personen met een verstandelijke beperking. Het geld wordt gebruikt om het buurthuis in te richten.





(EFW)