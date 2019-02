4.000 nieuwe bomen en struiken voor provinciedomein De Palingbeek

LBR

24 februari 2019

13u48 0 Ieper Het startschot van de aanplant van 4.000 bomen en struiken in provinciedomein De Palingbeek werd zondagmorgen gegeven in Zillebeke.

De start van de aanplant van zo’n 4.000 bomen en struiken werd op zondag 24 februari gegeven provinciedomein De Palingbeek in Zillebeke (Ieper). Het nieuwe bos wordt aangeplant vlakbij de centrale onthaalparking en zal bestaan uit verschillende boom- en struiksoorten, zoals beuk, berk, eik, kastanje, lijsterbes en hazelaar. “Bossen heeft een groot belang voor de mens. Het is algemeen bewezen dat bossen absoluut noodzakelijk zijn voor het behoud van de biodiversiteit. Ze spelen een belangrijke gezondheidsbevorderende rol”, aldus gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap, Jurgen Vanlerberghe. De Provincie West-Vlaanderen, Fluvius (de fusiemaatschappij van Eandis en Infrax) en BOS+ gingen van start met de aanplanting. “Voor Fluvius kadert dit in een jaarlijks project om verspreid over Vlaanderen 5 hectare bos aan te planten. Dit jaar kozen ze onder andere voor de Palingbeek. In totaal wordt er daar 2,5 hectare aangeplant. Fluvius financiert het plantgoed voor één hectare en dat is goed voor een bedrag van 3.500 euro.”