4.000 lopers op Great Peace Run 05 mei 2018

02u38 0

Meer dan 4.000 lopers zullen nu zondag deelnemen aan de eerste Great Peace Run & Walk in Ieper. Het parcours van de loop en wandeling zal de deelnemers in 10 of 21 kilometer langs monumenten en plaatsen leiden die iets te maken hebben met de Eerste Wereldoorlog. De sportievelingen die voor de korte afstand kiezen, keren via Hellfire Corner terug naar de Grote Markt, waar de finish ligt. De 21 kilometer passeert voorbij Sanctuary Wood Cemetery, Hill 62, Mount Sorrel, Caterpillar Crater en Hill 60. 20 procent van de deelnemers komt uit het buitenland en in totaal staan er 41 nationaliteiten aan de start. Het startschot wordt gegeven door de Brit Brendan Foster: brons op de 10.000 meter op de Spelen in 1976. Alle info via www.greatpeacerun.be. (CMW)