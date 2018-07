37 maanden cel voor bedotten hoteluitbaters 28 juli 2018

Jan B. (36) uit Ieper is veroordeeld tot 37 maanden effectieve gevangenisstraf voor feiten van flessentrekkerij. Zo ging hij in hotels of vakantiewoningen slapen, liet zich rondvoeren met een taxi zonder ook maar één euro te betalen. De man kan zich er zich altijd uitpraten en kan zich telkens uit de voeten maken. Telkens doet hij zich voor als advocaat, boekhouder of notaris. Volgens slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden, geloof je de man zijn leugens als je hem niet kent. Zo verbleef hij eens twee nachten in de vakantiewoning van een man uit Lichtervelde zonder te betalen. Hetzelfde gebeurde in hotel Ambrosia in Ieper. Ook een taxirit van Ieper naar Gent betaalde hij niet. Jan B. liet aan de chauffeur weten dat hij 260 euro had overgeschreven, maar dat geld kwam nooit op de rekening. Eerder werd hij al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Omdat Jan B. niet aanwezig was op de rechtbank en omdat hij geen gekende verblijfplaats heeft en van hotel naar hotel hokt, beval de rechter de onmiddellijke aanhouding van de man. Hij moet ook een geldboete van 800 euro betalen en zijn slachtoffers vergoeden. (AHK)