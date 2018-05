34ste autozoektocht 24 mei 2018

02u47 0

Van 1 juli tot 5 september start in Elverdinge voor de 34ste keer een autozoektocht, samengesteld door Johan Morlion. De toeristische tocht trekt door de frontstreek rond Ieper en doet een stukje Heuvelland aan. De tocht kadert in de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog. Iedere deelnemer aan deze zoektocht krijgt een prijs. Aan de zoektocht is ook gratis tombola en een stickeractie verbonden. Deelnameformulieren kosten 10 euro. (CMW)