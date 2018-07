34ste autozoektocht 'Door de Westhoek' 27 juli 2018

De autozoektocht 'Door de Westhoek' wordt al voor het 34ste jaar op rij georganiseerd in Elverdinge. Deze vakantiezoektocht kan ook dit jaar gereden worden op één of meerdere dagen naar keuze tot 5 september.





Dit jaar werd gekozen om een parcours te volgen langs hoofdzakelijk landelijke wegen door de frontstreek rond Ieper, ter gelegenheid van de eeuwherdenking 100 jaar 'Groote Oorlog 2014-2018'. Het parcours neemt de deelnemers ook mee naar Heuvelland. De start ligt in de omgeving van de kerk van Elverdinge en dit jaar ligt het eindpunt in het centrum van de Vredesstad.





Er zijn omloopvragen en een vijftal fotovragen. Op je routeblad wordt telkens aangeduid waar je een vraag moet oplossen. Iedere deelnemer ontvangt een prijs. Deelnemen kost 10 euro.





Meer informatie via 057/ 42 32 65 en www.westhoek.be. (LBR)