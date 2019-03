32 leerkrachten, opvoeders en directeurs krijgen diploma ‘Kindertalentenfluisteraar’ Christophe Maertens

16 maart 2019

13u25 0 Ieper Op initiatief van Huis van het Kind werd in Ieper de voorbije weken een opleiding tot ‘Kindertalentenfluisteraar’ georganiseerd. 32 mensen uit het onderwijs schreven zich daarvoor in en kregen een attest.

Kindertalentenfluisteraars worden opgeleid om talentengesprekken met kinderen te voeren. “In een talentengesprek willen de ‘fluisteraars’ er toe komen dat kinderen en jongeren hun eigen talenten ontdekken”, zeggen Luk Dewulf en Els Pronk, die de cursus geven. “Het gaat hier niet om het ‘uitblinken’ in iets, maar wel over jezelf zijn en activiteiten doen die je graag doet. Die activiteiten geven kinderen voldoening en zorgen er voor dat de tijd vliegt. Als je die talenten bij kinderen kan vinden, is dat een dikke plus voor hun zelfvertrouwen en veerkracht.” De cursus wordt gespreid over drie dagen. Op vrijdag 15 maart kregen de kinderfluisteraars hun attest in Ac Auris in Ieper. Het Huis van het Kind is een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond opvoeding tussen Ieper, Heuvelland, Mesen, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge en Zonnebeke. Meer info via www.kindertalentenfluisteraar.com.