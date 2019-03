32-jarige man krijgt 8 maanden cel met uitstel in beroep voor cafégevechten Jeffrey Dujardin

15 maart 2019

15u45 0 Ieper Een 32-jarige man uit Ieper heeft in beroep een lichtere straf gekregen voor twee gevechten op café, acht maanden cel met uitstel en een boete van 1200 euro. De man kreeg in eerste aanleg 10 maanden cel met uitstel.

Het eerste gevecht vond plaats in maart 2016, daarbij deelde hij een vuistslag uit op de oogkas. Op 19 november 2016 liep het weer uit de hand, hij deelde enkele rake klappen uit aan een caféganger. De man brak zijn jukbeen op drie plekken. De dertiger kreeg 10 maanden cel met uitstel, in beroep vroeg zijn advocaat voor de werkstraf. De man verklaarde dat hij een alcoholprobleem had, maar hij er vanaf is. De procureur-generaal zag het anders. “Hij heeft naast een alcoholprobleem ook een agressieprobleem. Hij moet een cursus volgen voor agressiebeheersing en een alcoholverbod krijgen”, aldus de procureur-generaal die 10 maanden cel met voorwaarden vorderde.