24 vrachtwagens in beslag genomen bij actie tegen sociale dumping bij transportfirma in Ieper

19 januari 2019

19u40

Bron: LSI 0 Ieper Bij een gecoördineerde actie tegen sociale dumping bij transportbedrijf Sitra langs de Pilkemseweg in Ieper hebben de federale gerechtelijke politie en de West-Vlaamse inspectiediensten zaterdag 24 vrachtwagens met Litouwse en Poolse nummerplaten in beslag genomen.

De actie vond plaats nadat de Belgische inspectiedienst Toezicht Sociale Wetten van haar Poolse collega’s informatie had ontvangen. Uit het onderzoek van de Poolse arbeidsinspectie bleek dat de Poolse nevenfirma van Sitra een brievenbusvennootschap was. “Er rezen ernstige vragen naar het toegepaste buitenlandse sociale zekerheidsstatuut op de chauffeurs, die hoofdzakelijk in West-Europa rondrijden, met Ieper als zenuwcentrum”, klinkt het bij Jeroen Lorré van het arbeidsauditoriaat Gent, afdeling West-Vlaanderen, die het verdere onderzoek zal voeren.

“Bij de actie is nagegaan of Sitra zich al dan niet schuldig maakt aan sociale dumping, waarbij de sociaalrechtelijke verplichtingen in België op systematische wijze worden omzeild en waarbij oneerlijke concurrentie ontstaat met ondernemingen die zich wel aan de regels houden. Ter plaatse werden 67 aangetroffen buitenlandse truckchauffeurs verhoord en werden hun arbeids- en leefomstandigheden nagegaan. Ook documenten zijn gecontroleerd. De firma werkte goed mee, er is niemand opgepakt.”

De 24 in beslag genomen vrachtwagens kunnen later door de strafrechter als onrechtmatig verkragen voordeel verbeurd verklaard worden als er inbreuken bewezen verklaard worden. Het is ook mogelijk dat die vrachtwagens op korte termijn verkocht worden en het geld op een geblokkeerde rekening gestort wordt.