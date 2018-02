22-jarige vrouw aangevallen door groepje jongens 06 februari 2018

Cheila D'Hondt uit Poperinge en haar vriend Joeri Kinoo zijn op zoek naar de identiteit van de man die Cheila zaterdagnacht bekogelde met een drankblikje. Ze hield er een gapende hoofdwonde aan over. Het incident gebeurde zaterdag rond middernacht in de Rijselstraat op het moment dat de 22-jarige Cheila D'Hondt geld wilde afhalen aan een bankautomaat. Een groepje jongens weigerde Cheila en haar vriendin door te laten, ook niet toen de jongedames daar vriendelijk om vroegen. De jonge kerels begonnen hen uit te schelden, waarop Cheila zich omdraaide en vroeg wat hun probleem was. Toen de jongeren dreigend op haar afstapten, gooide ze in paniek het drankblikje dat ze vasthad op de grond. Een van de jongeren raapte het blikje op en keilde het in haar gezicht. In het ziekenhuis moest de wonde worden gehecht. De politie is een onderzoek gestart en bestudeert de camerabeelden in de omgeving. (VHS)