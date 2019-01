2018 opnieuw topjaar voor het IFFM Christophe Maertens

03 januari 2019

18u23 0 Ieper In 2018 kreeg het In Flanders Fields Museum (IFFM) 246.541 bezoekers over de vloer. Dat is het vierde hoogste aantal in het 20-jarige bestaan van het museum. “Mede door de herdenking van de Groote Oorlog die 100 jaar geleden onze regio teisterde heeft het In Flanders Fields Museum een bewogen periode achter de rug”, zegt uittredend schepen Jef Verschoore (CD&V).

In de laatste vier jaar ontving het IFFM maar liefst 1.736.758 bezoekers. Het absolute topjaar was 2014 met 483.741 bezoekers, maar ook 2013 met 294.579 en 2015 met 284.688 waren heel uitzonderlijk. In het voorbije jaar 2018 kreeg het museum 246.541 bezoekers over de vloer. “Dat is het vierde hoogste aantal in het 20-jarig bestaan van het IFFM en ruim 25.000 meer dan in 2017”, verduidelijkt Jef Verschoore. “Niettegenstaande de relatief kleine ploeg medewerkers presteerde het IFFM het om de afgelopen 6 jaar 30 tentoonstellingen op te zetten, waarvan 13 dossiertentoonstellingen. In deze legislatuur vonden heel wat boekvoorstellingen en diverse lezingen rond het thema WO I plaats. Verder waren er verschillende internationale wetenschappelijke conferenties en colloquia.”

De afgelopen periode vonden heel wat instellingen en instanties hun weg naar het museum. “De EU-top met de 28 staatshoofden en regeringsleiders is ondertussen legendarisch, maar ook veel andere instellingen zoals het OPCW, de UNO en de NAVO kwamen naar Ieper en naar het IFFM. Het museum kreeg de Koning en de koningin over de vloer. Zelfs Prins William en Prinses Kate brachten het IFFM een bezoek in de zomer van 2017.”

Infrastructureel kende het IFFM een hele evolutie met de installatie van drie instappunten en bezoekerscentra op de Ieperboog. Er kwam een nieuw museaal depot. “En we mogen de installatie van de herdenkingsbomen over de hele lengte van de frontlijn en het grote herdenkingsconcert ‘A Symphonie of Trees’ in de Sint-Maartenskathedraal niet vergeten”, weet Verschoore nog.

Dankzij de hoge bezoekersaantallen konden de financiën van het museum op peil gehouden worden. Niettegenstaande heel belangrijke en noodzakelijke investeringen. Zo moest er isolatie van de museumramen worden hersteld. In het Kenniscentrum was er een uitbreiding van de kantoor- en IT-infrastructuur.

In Ieper gebeurde nog wel wat vlak van musea. Zo opende het Merghelynck Museum opnieuw de deuren voor het grote publiek. Tenslotte kreeg de Vredesstad er een nieuw museum bij: het Yper Museum. Dat museum is een compilatie van het vroegere Stedelijk Museum, het Onderwijsmuseum en het Museum Belle Godshuis. Het museum is zes maanden open en mocht 15.539 bezoekers ontvangen. “De periode 2013-2018 kan uniek genoemd worden in de geschiedenis van de Ieperse musea”, zegt schepen Jef Verschoore nog.