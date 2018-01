2013 en 2014 waren échte topjaren 02u35 0

Van 1998 tot 2011 had het nog niet vernieuwde IFFM jaarlijks gemiddeld 215.000 bezoekers. De topjaren daarna waren 2013, het aanloopjaar naar de herdenkingsperiode, 2014 en 2015, met respectievelijk 294.000, 284.000 en 285.000 bezoekers. "Daarmee mogen we de cijfers van 2017 niet vergelijken", aldus de directeur. "Dat waren echt hypejaren." 2015 was een uitloopjaar, maar door de terreuraanslagen viel het bezoek dan wat terug. "Het is bovendien ook zo dat heel veel mensen het IFFM al hebben gezien, wat natuurlijk ook een impact heeft. Die mensen komen dan niet meer zo snel terug. Ongeveer 20 procent komt wel nog een keer kijken." (CMW)