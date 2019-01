20 liefhebbers volgen maansverduistering bij Astrolab Iris Christophe Maertens

21 januari 2019

13u59 0 Ieper De Volkssterrenwacht AstrolLab Iris op het domein Palingbeek in Zillebeke was deze ochtend open voor het publiek.

“Er waren zo’n twintig bezoekers. Veel is dat niet, maar dat kwam wellicht door het vroege uur in combinatie met de lage temperaturen”, aldus medewerker Johan Vanbeselare. “De mensen die er wel waren, waren heel geïnteresseerd. De bezoekers mochten door de telescoop kijken. Ze kregen ook wat uitleg over wat een maansverduistering precies is. Zo kwamen ze bijvoorbeeld te weten dat een maansverduistering vaak in combinatie met een zonsverduistering plaatsvindt. Dat laatste was afgelopen zomer nog het geval.”

Veel bezoekers fotografeerden de maan met hun smartphone. “De maan was dan ook heel goed zichtbaar. Langzaam zag je de schaduw van de aarde over haar natuurlijke satelliet schuiven. Wel was haar kleur niet rood, maar eerder donkerbruin. Sprake van een bloedmaan is er dus niet.”

De fotograaf van onze krant trok naar de Kemmelberg in Kemmel en kon ook daar mooie beelden nemen. Zijn prachtige foto’s zie je hier.