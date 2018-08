2.200 stappers door Menenpoort 01 augustus 2018

Op woensdag 8 augustus worden in Ieper meer dan tweeduizend leden van The Royal British Legion verwacht. Die stappen mee in de Great Pilgrimage 90.





Het evenement is een eerbetoon aan de gevallen soldaten van WO I ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het einde van het conflict. De 2.200 stappers van het Legion, die van overal in het Verenigd Koninkrijk en elders in de wereld komen, wandelen door Ieper naar de Menenpoort met 1.100 vlaggen. Aan de Menenpoort vindt een herdenkingsdienst plaat. Negentig jaar geleden, tien jaar na het einde van de Grote Oorlog, organiseerde The Legion voor duizenden veteranen, oorlogsweduwen en familieleden een bezoek aan de slagvelden van de Slag aan de Somme en de Ieperboog.





Dit noemde men 'The Great Pilgrimage'. De apotheose was een tocht door Ieper naar de Menenpoort op 8 augustus. Deze tocht wordt nu opnieuw georganiseerd. 8 augustus was het begin van Het Honderddagenoffensief dat het einde van de Eerste Wereldoorlog inluidde. (CMW)