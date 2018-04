18 nieuwelingen op CD&V-lijst CENTRUMMANAGER PETER DE GROOTE GROOTSTE VERRASSING ERIK DE BLOCK

28 april 2018

02u28 0 Ieper Liefst 18 van de 31 kandidaten op de CD&V-lijst zijn nieuw en nemen dus voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Onder hen Jo Baert (57), mama van Belgian Cats-speelsters Kim en Hanne, en centrummanager en chocolatier Peter De Groote (47).

Het partijbestuur van de plaatselijke CD&V-afdeling heeft donderdagavond de voorlopige lijst goedgekeurd. Zoals al bekendgemaakt zal huidig schepen Katrien Desomer de lijst trekken. Schepen Dieter Deltour krijgt de tweede plaats, schepen Stephaan De Roo staat op drie. Drie plaatsen zijn op dit moment nog niet ingevuld. "Die gaan ook naar nieuwkomers, ze houden hun antwoord nog even in beraad", aldus voorzitter Miguel Stevens. "Onze lijst is sterk vernieuwd en verjongd. Negen kandidaten zijn jonger dan dertig jaar. Met zo'n sterke groep kan het niet anders dan dat we een sterk resultaat behalen."





Volle goesting

Jo Baert (57) uit Ieper is een van de nieuwelingen en staat op plaats vier. Ze speelde lang geleden voor volleybalclub Vlamvo Vlamertinge. Ze is de echtgenote van Philip Mestdagh, bondscoach van The Belgian Cats, het nationale damesbasketbalteam. Dochters Kim en Hanne zijn professionele basketbalspeelsters. Jo Baert, op dit moment in het buitenland, was niet aanwezig op de voorstelling van de lijst. "Maar ze gaat er met volle goesting tegenaan", aldus de partijvoorzitter.





Zware tijd

Chocolatier Peter De Groote uit Ieper staat op plaats vijf. Hij was acht jaar voorzitter van Unizo Ieper en is momenteel voorzitter van het centrummanagement. "Wil ik nog meer doen voor de stad Ieper, dan moet ik de stap naar de politiek zetten", aldus Peter. "Ik ben ambitieus en wil Ieper op een hoger niveau brengen. Ook andere partijen hebben bij mij gepolst. Maar CD&V gelooft in mij. Samen met mijn familie heb ik er heel goed over nagedacht of ik in de politiek zou stappen. Ik ben me er alvast van bewust dat het komende maanden een zware tijd wordt. Maar ik vind dat we een sterke lijst hebben."





Burgemeester Jan Durnez zet een stap terug en duwt samen met OCMW-voorzitter Marieke Cloet de lijst. Nog nieuw op de lijst zijn Hans Feys (59), orthopedisch chirurg in het Jan Yperman Ziekenhuis, Korneel Maes, Cynthia Debuyserie, Jonas Vandecasteele, Sara Moeres, Miguel Gheysens, Miet Durnez (dochter van de burgemeester), Maxim Lernout, Yari Saelens, Brecht Vangheluwe, Alexandra Moyaert, Jordy Dehaene en Sien Vandamme.





De christendemocraten zijn al jaren onafgebroken aan de macht in Ieper. Toch wordt het deze keer misschien iets spannender dan anders. Deze keer staan gewezen premier Yves Leterme en schepenen Jef Verschoore en Dominique Dehaene immers niet meer op de lijst. Een verlies voor CD&V, zeker nu N-VA opkomt met een eigen lijst. Bovendien kwam Yves Leterme zijn belofte niet na en werd hij in de loop van deze legislatuur geen burgemeester.