18 jaar na faillissement Lernout & Hauspie: zaak rond schadevergoedingen opnieuw uitgesteld naar december Jeffrey Dujardin

08 maart 2019

12u49 0 Ieper 18 jaar geleden ging het Ieperse spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie Failliet, na bericht over een fraudeschandaal. In 2010 werden de oprichter veroordeeld in beroep. De meer dan 15.000 gedupeerden zullen pas in 2020 uitsluitsel krijgen over de schadevergoedingen. De zaak werd voor de tweede maal uitgesteld in het hof, naar 13 december.

In de zomer van 2000 ging het spraaktechnologiebedrijf in vrije val nadat Amerikaanse media bericht hadden over onregelmatigheden in de boekhouding. Aandeelhouders begonnen toen massaal hun aandelen te dumpen, waarop het bedrijf failliet ging. De oprichters van het bedrijf, Jo Lernout en Paul Hauspie, werden nadien op 20 september 2010 veroordeeld tot elk vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel.

Omdat de beklaagden in cassatie gingen, kon het hof van beroep pas in 2014 overgaan tot de afhandeling van de burgerlijke behandeling. 15.444 slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en hoopten in totaal de miljarden die zij in de aandelen gestopt hadden gerecupereerd te zien. Zij hoopten echter dat bedrijfsrevisor KPMG wel zou moeten betalen omdat het bedrijf wel voldoende solvabel is en William Van Aerde, die voor het bedrijf als zelfstandige de audit uitvoerde, wel veroordeeld werd tot een boete. Na de beslissing van het hof van beroep in maart 2017 dat niet de bedrijfsrevisor KPMG maar Lernout & Hauspie zelf moeten instaan voor de vergoeding, kon het eindelijk van start gaan. Alle betrokken kregen de kans om tegen 28 juni 2018 aan te tonen welke schade ze geleden hadden.

Tweede uitstel

Toen werd de zaak alweer uitgesteld. Enkele partijen wilden conclusies indienen naar aanleiding van een arrest van het Hof van Cassatie. Die had namelijk bevestigd dat het Gentse hof onbevoegd was om kennis te nemen van de vorderingen van de bedrijfsrevisor KPMG. Waardoor de zaak opnieuw halt hield en 8 maart besloten werd de zaak te hernemen. Maar er volgt nu dus opnieuw een uitstel vandaag, ditmaal tot eind dit jaar. “Er is een vraag tot uitstel van een advocaat die in het buitenland zit”, zei voorzitter Erik Van de Sijpe.

“Dat hoefde maar een kort uitstel te zijn, maar het feit is dat we maar met 48 magistraten zitten op een kader van 57”, voegt de voorzitter toe. “In de loop van 2019 verwachten we nieuwe benoemingen, waardoor we eind 2019 op 53 magistraten moeten komen. Op 13 december hopen we de zaak te behandelen en het is de bedoeling dat we tot een eindarrest komen. Dat zal niet op één of twee maanden zijn, want er zijn 15.000 burgerlijke partijen.” Een uitspraak wordt dus vermoedelijk in de tweede helft van 2020 verwacht. Tegen dat arrest is ook nog cassatieberoep mogelijk. De gedupeerden zullen dus nog even geduld moeten hebben, na bijna 20 jaar wachten.