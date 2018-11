18.000 euro boete voor namaakkleding 'à la carte' 17 november 2018

02u25 0 Ieper Twee broers die in Menen, Ieper en Machelen kledingwinkels uitbaatten, hebben een boete van 18.000 euro gekregen, omdat ze namaakgoederen op maat van de klanten hebben verkocht.

De inspecteurs van de FOD Economie geloofden hun eigen ogen niet toen ze zowel op 19 augustus en 26 november 2016 een controle deden in de zaak. Achter de toonbank hing een soort 'menukaart' uit. Daarop konden klanten verscheidene modellen kiezen van handtassen en kledingstukken, en die laten voorzien van een logo van een bekend merk, zoals Guess, Oliver en Louis Vuitton. Het namaakstuk werd zo als het ware op vraag van de klant samengesteld, iets wat de controleurs nog nooit gezien hadden. Na de eerste controle namen ze de namaakgoederen in beslag. Maar toen ze drie maanden later opnieuw een controle uitvoerden, bleken die weer aanwezig te zijn. De twee eigenaars wasten hun handen in onschuld en zeiden niet te weten dat het om namaakgoederen ging. Volgens hen werden de spullen aangekocht in Parijs en hier in hun winkels doorverkocht. Intussen zijn hun drie zaken wel opgedoekt en verhuisden ze naar Frankrijk. De twee hebben dan nog geluk dat geen enkele van de bekende merken zich burgerlijke partij stelde en een vergoeding kwam eisen. Anders had hun financiële schade nog veel groter kunnen zijn. Volgens hun advocaat hebben ze nu wel hun lesje geleerd. "Intussen leiden ze een ander leven in Frankrijk, waar een van hen zelfs het beroep van ambtenaar uitoefent. Dergelijke winkel houden ze niet meer open. Dit zal niet meer opnieuw gebeuren." (JHM)