17-jarige met hersenbloeding naar ziekenhuis na klap van baseballbat Redactie

17 december 2018

08u24 0 Ieper Op de Vismarkt in Ieper is afgelopen vrijdag een 17-jarige jongen in het ziekenhuis geslagen door een andere jongeman met een baseballbat. Dat gebeurde omstreeks 3.30 uur voor café De Vage Belofte. De tiener belandde met een hersenbloeding in het ziekenhuis en mocht zondag de dienst Intensieve zorgen verlaten.

Omstreeks 3.30 uur ontstond er tumult in café De Vage Belofte op de Vismarkt in Ieper nadat een jongeman daar onrust veroorzaakte met een baseballknuppel. Toen de dader naar buiten ging sloeg hij met de knuppel tegen een 17-jarige jongen die aan het café samen met een vriend een sigaret stond te roken. De 17-jarige jongen werd vol op het hoofd geraakt en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De dader zette het op een lopen. In het ziekenhuis stelden ze vast dat de tiener een hersenbloeding had opgelopen. Tot zondagmiddag moest de jongen, Robbe P. uit Ieper, op de dienst intensieve zorgen blijven. Ondertussen is Robbe stabiel en gaat het beter. De politie is op zoek naar de dader. Ze bekijken de camerabeelden op de Vismarkt in de hoop de dader snel te kunnen vatten.