17-jarige Lisa topfavoriet bij YperArt LBR

15 december 2018

Voor de zesde keer organiseerde het Cultuur­Cen­trum Ieper 'YperArt – Het Salon van de Ieperse Kunst' in CC Het Perron. De winnaars werden zaterdag bekend gemaakt.

Yper Art is de tweejaarlijkse kunstexpo in Het Perron. Elke Ieperse kunste­naar wordt in het kader van YperArt uitgenodigd om met nieuw werk deel te nemen aan een groeps­ten­toon­stel­ling. De werken werden tot 15 december tentoongesteld en elke bezoeker mocht zijn top 3 opgeven. De 17-jarige Lisa Pollée kwam daarbij als topfavoriet uit de bus. Ludwig Leupe en Yves Delpace vervolledigen de top 3. “Blijf kunst maken”, klinkt het bij schepen Katrien Desomer (CD&V). “Deze editie waren er 25% meer bezoekers en maar liefst 68 deelnemers. Het is leuk om ook eens jonge mensen, zoals Lisa, aan het werk te zien. In 2020 is er zeker een volgende editie.”