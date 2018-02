16 GAS-boetes voor feestende leerlingen 100-DAGENVIERDERS BETRAPT MET VOETZOEKERS EN VETSTIFTEN CHRISTOPHE MAERTENS

10 februari 2018

02u41 0 Ieper De Ieperse 100 dagen zijn met veel feestgedruis en zo goed als vlekkeloos verlopen. De politie schreef wel 16 GAS-boetes uit voor in totaal 960 euro, vooral voor het bezit van voetzoekers en vetstiften.

Het feest voor de Ieperse laatstejaars begon donderdagnamiddag al in de binnenstad en dat ging gepaard met nogal wat lawaai, ook van voetzoekers. Donderdagavond was er de fuif in zaal Fenix, en gisterochtend trok de traditionele karrenstoet door het centrum. Even later dan gepland arriveerden de wagens aan zaal Fenix, waar de scholieren een ontbijt wachtte en een nog een afterparty met enkele knotsgekke dj's. "Het was een fijn feestje, ik heb de nacht doorgetrokken en ben dan naar school gegaan voor de karrentocht", zegt Viktor Mylle uit Ieper, die school loopt in het College. "Op onze kar was het wel heel koud." Ook Ine Vanysacker (17) uit Ieper bibberde op de wagen. "Maar we overleefden het wel. Het was een fijne fuif hier en we zullen nu op ons gemak een ontbijtje nemen." Wim Pauwels, leraar van het Koninklijk Technisch Atheneum, blikt tevreden terug. "Onze school kreeg de prijs van de mooiste wagen. Bovendien waren er geen klachten over wangedrag van leerlingen."





In beslag genomen

De politie, die vooral in burger aanwezig was, schreef in totaal 16 GAS-boetes van telkens 60 euro uit. "Grote baldadigheden waren er niet, maar we hebben wel een aantal overtredingen moeten vaststellen op het politiereglement, dat de gemeenteraad had goedgekeurd voor deze 100 dagen", zegt commissaris Luc Vercaigne van de politiezone Arro Ieper. Vooral voor het bezit van voetzoekers en vetstiften werden GAS-boetes uitgedeeld. De aangetroffen spullen werden in beslag genomen. Ook was het op bepaalde momenten van de feestelijkheden verboden voor nachtwinkels en cafés om alcohol te verkopen.