15de omloop van sportkring politiezone Arro Ieper

09 april 2019

16u36 3 Ieper De sportkring van de politiezone Arro Ieper organiseert op donderdag 18 april voor de 15de keer hun omloop voor wielertoeristen.

De omloop gaat over en door het Hoppeland, Heuvelland en de Frontstreek. Wielertoeristen die meerijden met groep 1 gaan voor 115 km tegen een gemiddelde snelheid van 25-26 km per uur. De tweede groep rijdt 85 km aan een gemiddelde van 22 tot 23 km per uur. Inschrijvingen vinden plaats in de cafetaria van de Sporthal Vlamertinge langs de Poperingseweg en bedragen 4 euro voor leden en 5 euro voor niet leden. Om 10 uur stipt wordt het startshot gegeven en de fietsers worden begeleid door motorrijders. De opbrengst van de rit gaat naar de actie 1000 km van Kom op tegen Kanker.