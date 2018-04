157 per uur in zone 70 tijdens flitsmarathon 21 april 2018

Tijdens de flitsmarathon woensdag in politiezone Arro Ieper zijn tijdens de bemande controles 7.210 voertuigen gecontroleerd. 414 bestuurders, 5,7 procent, reden te snel. Via de onbemande camera's werden 50.141 voertuigen gecontroleerd. Daarvan duwden 376 bestuurders het gaspedaal te hard in. Eén bestuurder werd betrapt op een snelheid van maar liefst 157 per uur in een zone 70. In totaal moesten tien bestuurders hun rijbewijs meteen inleveren. (AHK)