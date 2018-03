15 ongevallen op spekgladde wegen SPOED JAN YPERMAN VERZORGT 45 UITGEGLEDEN PATIËNTEN

03 maart 2018

02u42 1 Ieper Aanvriezende regen heeft gisteren de wegen in de Ieperse regio spekglad gemaakt. In enkele uren gebeurden 15 ongevallen. De spoeddienst van het Jan Ypermanziekenhuis maakte een "overrompeling" mee, met 45 extra patiënten die uitgegleden waren.

-2 graden en regen. Het bleek gisteren ook in de Westhoek een gevaarlijke combinatie en synoniem voor ijzelvorming. Meteen nadat de neerslagzone over de regio trok, lieten tal van automobilisten zich verrassen, ook op de hoofdwegen. Op de A19 richting Kortrijk kwam een vrachtwagen in schaar te staan en gebeurden enkele ongevallen met stoffelijke schade. De strooidiensten rukten massaal uit, maar op secundaire wegen bleef het oppassen geblazen. Dat bleek ook langs de Roeselarestraat, de weg van 't Wieltje in Ieper naar de Fortuinhoek in Langemark. Op enkele honderden meters van elkaar doken twee voertuigen in de gracht. Een terreinwagen ging over de kop en kwam ondersteboven in de gracht terecht. Er raakte gelukkig niemand gewond. In totaal gebeurden zo'n vijftien ongevallen, vooral met stoffelijke schade. Op de spoeddienst van het Jan Ypermanziekenhuis was het door val- en slippartijen een drukte van jewelste. "In de loop van de dag stroomden zo'n 45 patiënten extra binnen door de weersomstandigheden", klinkt het.





Extra verpleegkundigen

"Tien van hen moesten opgenomen worden. Door die extra patiënten was het heel druk op de spoeddienst. We schakelden drie extra verpleegkundigen in om alles de baas te kunnen."





Eén van de ongelukkigen was Jason Stamper (19) uit Brielen. "Ik gleed met mijn fiets weg op een ijsplek op een rotonde in Ieper", vertelt hij. "Ik viel op mijn knie. In enkele minuten tijd zag ik rondom mij nog vier of vijf andere voetgangers of fietsers ten val komen. Het was er echt spekglad. Na mijn valpartij vervolgde ik nog de weg naar mijn job in de keuken van restaurant A l'Envers in Ieper. Maar na de middagshift bracht mijn baas me naar de spoeddienst. De knie blééf pijn doen. Op de dienst radiologie namen ze al foto's. Wellicht is er geen breuk, maar wel een fikse kneuzing. Alhoewel het druk was, viel de wachttijd nog mee. De hulp op de spoeddienst verliep eigenlijk vlot." Na 16 uur ging de aanvriezende regen over in sneeuw. Het zorgde voor een wit laagje in de Westhoek.