12 uur lang puzzelen en lopen for Life Atletiekclub Flac zamelt geld in voor Music For Life met lopende puzzelkoeriers Christophe Deconinck

23 december 2018

Wie op zaterdag langs het Astripark kwam, kon er niet langs kijken: tientallen atleten van allerlei slag en stoort kwamen er een totaal van 1.500 puzzelstukjes oppikken. Die genummerde stukjes werden een per een naar de kerstmarkt gebracht, waar ze in elkaar werden gehaakt tot een reuzegrote collage met portretten van kansarme jongeren en jonge atleten van de Ieperse atletiekclub Flac. Het puzzelproject is een actie van het bestuur van Flac dat voor het vijfde jaar op rij met een sportief event probeert geld in te zamelen voor een goed doel, gekoppeld aan de Music For Life-actie van Studio Brussel. Ditmaal werd aan de gevraagd om zich voor elk gelopen half uur door vrienden, familie of sympathisanten te laten sponsoren. Alle opbrengst gaat dit jaar naar Be You, een lokale organisatie die activiteiten organiseert voor (kansarme) jongeren. In twaalf uur tijd werden alle 1.500 puzzelstukjes naar de Grote Markt gebracht, maar hoeveel geld uiteindelijk werd ingezameld, dat zal pas in januari worden bekend gemaakt.