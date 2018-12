12% te veel op bij start WinterBOB LSI

03 december 2018

17u08

Bron: LSI 0

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie van de zone Arro Ieper in Vleteren, Zonnebeke, Ieper en Poperinge alcoholcontroles gehouden. Meteen de start van de WinterBOB-campagne in de zone. In totaal kon de politie 90 automobilisten controleren. Elf van hen hadden te veel op, goed voor 12%. Drie rijbewijzen moesten ingetrokken worden. Eén automobilist legde ook een positieve speekseltest af en zag ook zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.