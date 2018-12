12% glas te veel op bij start WinterBOB LSI

03 december 2018

17u08

Bron: LSI 0

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie van de zone Arro Ieper in Vleteren, Zonnebeke, Ieper en Poperinge enkele alcoholcontroles gehouden. Meteen de start van de WinterBOB-campagne in de zone. In totaal heeft de politie negentig automobilisten gecontroleerd. Elf van hen hadden een glas te veel op, goed voor 12 procent. Drie rijbewijzen moesten ingetrokken worden. Eén automobilist legde ook een positieve speekseltest af en zag ook zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.