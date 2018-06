11,3 procent van gecontroleerde bestuurders waant zich rallypiloot 26 juni 2018

02u37 0 Ieper Voor en tijdens de rally van Ieper liepen enorm veel snelheidsduivels tegen de lamp. Van de 26.824 gecontroleerde automobilisten had 11,3 procent een té zware voet.

De politie van de zone Arro Ieper controleerde op snelheid tussen 18 en 23 juni, in het kader van de rally.





"1.515 bestuurders werden gecontroleerd op alcoholgebruik. 41 hiervan hadden te veel gedronken. Zes rijbewijzen werden ingetrokken voor 15 dagen. Maar liefst 26.824 voertuigen ondergingen een snelheidscontrole, met 3.042 vastgestelde inbreuken. Dit wil zeggen dat 11,3 procent te snel reed, wat toch opvallend veel is", zegt commissaris Aeck.





Eén bestuurder werd betrapt aan 132 km per uur in een zone 50. Andere uitschieters waren 139 in een zone 90, 104 in een zone 50 en 143 in een zone 70.





Overleg

"Tussen de overtreders zat hier en daar een deelnemer aan de rally bij, maar het overgrote deel van de overtreders waren gewone bestuurders."





Volgens de commissaris is er elk jaar overleg met de organisatoren van de rally.





Kritiek op sociale media

"Die geven de piloten genoeg tijd om zich op een normale manier van de ene proef naar de andere te rijden. Daar ligt dus het probleem niet", klinkt het. "Onze diensten hebben zo veel mogelijk gecontroleerd het voorbije weekend. Wij zien ook de kritiek van sommige mensen, ook op onze sociale media, maar we benadrukken dat het onmogelijk is om 24 op 24 toezicht te houden."





Per jaar worden in de zone zo'n 50.000 snelheidsovertredingen vastgesteld.





