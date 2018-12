100 uur feest in Vort'n Vis Christophe Deconinck

27 december 2018

Wie nog geen plannen heeft voor oudejaar kan overwegen om naar de Vort’n Vis te trekken, want daar wordt op maandagavond een ouderwetse oudejaarsfuif gepland. Sterker nog, in aanloop naar 2019 feesten ze er traditiegetrouw 100 uren lang. Op vrijdagavond 28 december geeft de legendarische lokale coverband One Less om 18u het startschot, waarna dj’s Robbe en Douwe het van hen overnemen. Op zaterdag worden filmvoorstellingen afgewisseld met rondjes gezelschapsspellen en om 10u vertrekken de Zombie Cats Bicycle Club aan het café voor hun fameuze ‘Hangover Ride’. Later op de dag staan een lezing over veganisme, de Vort’n Quiz en een surfoptreden met de gemaskerde Los Fantasmas op het programma. Zondag worden er retro games geruild, gevolgd door een heuse Mariokart competitie en een hardcore show. De fuif die daarop volgt, draagt de veelzeggende titel ‘Old punks never die’. Op maandag start om 10u een atelier zeefdruk waarbij je kunt leren hoe zelf een tshirt te bedrukken. Surf voor meer details naar de Facebookpagina van de Vort’n Vis.