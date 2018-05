100 km van Ieper uitzonderlijk op donderdag 09 mei 2018

Dit jaar gaat omwille van de Kattenstoet de 100 km van Ieper uitzonderlijk morgen donderdag al van start. Op zaterdag 12 mei eindigt de wandeltocht.





Om de buitenlandse deelnemers de kans te geven op donderdagvoormiddag op tijd in Ieper aan te komen, wordt de eerste dag pas om 13 uur gestart. De wandelaars kunnen kiezen uit omlopen van 6,10,15, 20 en 30 km. Op donderdag loopt het parcours door de Ieperse binnenstad met onder meer een passage op de Grote Markt en de Menenpoort. De grote afstanden trekken naar de vijver van Zillebeke en naar de Palingbeek, met speciale aandacht voor het project 'ComingWorldRememberMe'. Op vrijdag kan worden gestart van 6.45 tot 14 uur er zijn wandelingen tot 50 km. De tochten op zaterdag staan in het teken van '100 jaar Groote Oorlog'. Er kan worden gestart vanaf 7.00 uur tot 15.00 uur voor 6,10,15,20 en 30km-tochten. Via de Menenpoort en de Kalfvaart gaat het richting de Potyze tot aan de Franse militaire begraafplaats Saint-Charles de Potyze. De site Hooge Crater en het Polygoonbos in Zonnebeke zijn de trekpleisters voor de 20 en 30km-stappers. Op de terugweg is er vanop Hill 62 een prachtig zicht op de 'kattenstad'. Via Zillebekevijver en de Verdronken Weide gaat het naar de eindmeet aan het Jeugdstadion. Inschrijvingen kan de dag zelf in de Fenixzaal, Leopold III-laan 18 in Ieper. Kostprijs is 2 euro per dag en 1.5 euro voor leden van wandelclubs. Meer info via www. Meer info via www.100km.be (CMW)