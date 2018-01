100 dagen 30 januari 2018

De Ieperse laatstejaars vieren op donderdag 8 en vrijdag 9 februari hun 100 dagen. Op donderdagavond is er al een fuif voor de leerlingen. Op vrijdagochtend is er dan de traditionele karrenstoet door de binnenstad. De versierde karren vertrekken vanaf 6.30 uur via verschillende parcours. Voor de leerlingen is er een ontbijt voorzien in zaal Fenix. Meer info via jeugdhuis JOC Ieper. (CMW)