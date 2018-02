10 dagen lang 1.000 consultaties per dag 57 WEST-VLAAMSE HULPVERLENERS OP TOCHT IN OEGANDA TIMMY VAN ASSCHE

24 februari 2018

02u39 0 Ieper Een team van 57 dokters, chirurgen, gynaecologen en andere medische hulpverleners is tien dagen lang door Oeganda getrokken om zoveel mogelijk mensen te helpen. Chirurg op rust Piet Casaer (69) uit Ieper was er ook bij.

Een indrukwekkende delegatie van 57 medische vrijwilligers is tien dagen naar het noorden van het Afrikaanse Oeganda getrokken. Met de vzw 'Together we're strong' hielpen ze er de armste inwoners in de streek rond de stad Lira. Ze werkten er samen met lokale zusters en het Pope John-ziekenhuis. "De lijst deelnemers was inderdaad indrukwekkend: generalisten, reumatologen, pediaters, dermatologen, oogartsen, anesthesisten, kinesisten, chirurgen, gynaecologen, tandartsen, opticiens en verplegers", vertelt Filip Demyttenaere, apotheker en logistiek medewerker van de missie. "We hebben ook medische toestellen meegebracht en weggeschonken. Dagelijks hebben we twee dorpen bezocht. Per dorp hebben we een 500-tal patiënten geregistreerd: een 350-tal kon bij de dokters terecht, een 150-tal kinderen bij de pediaters. We hebben heel wat ondervoeding en lepra vastgesteld, maar ook misvormingen, breuken en waterhoofden. De tandartsen hebben dagelijks een 100-tal tandextracties uitgevoerd en opticiens hebben dagelijks zo'n 150 brillen aangepast. Oogartsen hadden de handen vol met 48 operaties en 300 consultaties. Chirurgen hebben een 60-tal operaties verricht, vooral om breuken te herstellen en tumoren te verwijderen. En de gynaecoloog heeft meerdere keizersnedes uitgevoerd." Elke vrijwilliger betaalde zelf 1.500 euro voor de vlucht en het verblijf. Bovendien werd het project gesteund door lokale bedrijven, particulieren en achttien provinciale serviceclubs, zoals de Rotary Clubs van Brugge en Waregem. Ook Zonta Ieper leverde een belangrijke bijdrage.





Klompvoeten

De reis liet een diepe indruk na op Martine Bossuyt (67) en Piet Casaer (69), verbonden aan Zonta. "Ziektes en aandoeningen waarvan we allemaal denken dat ze niet meer bestaan, doen zich daar nog voor, zoals klompvoeten en lepra. De toestanden die je daar ziet, kruipen echt in je vel", vertelt het koppel. Martine leidde de toestroom van patiënten in goede banen en ondersteunde educatieve projecten, terwijl Piet als chirurg op rust in het operatiekwartier aan de slag was. "Er deden zich opvallend veel liesbreuken voor, bij kinderen én volwassenen", vertelt Piet, tot 2013 actief in het Ypermanziekehuis in Ieper. "Samen met de gynaecoloog heb ik ook baarmoederoperaties uitgevoerd. Het was dus zeker en vast geen plezierreisje. Het was echt keihard werken, élke dag." Filip Demyttenaere is tevreden over het resultaat van de actie. "We zijn ervan rotsvast van overtuigd dat medische hulp op korte termijn en opvoedingsprojecten op lange termijn heel wat Oegandezen hoop geven op een betere toekomst."





Meer info over het project vind je op de Facebookpagina van de vzw.