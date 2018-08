10.000 stemmen voor wereldvrede WIM OPBROUCK BEZORGT GONEWEST GESLAAGDE APOTHEOSE CHRISTOPHE MAERTENS

27 augustus 2018

02u31 0 Ieper Zo'n 10.000 bezoekers kwamen zaterdag naar Ieper afgezakt om een deeltje mee te pikken van de vredesmanifestatie 'Peace to the World'. "Vrede. We kunnen het, we zullen het, we moeten het!", was de overkoepelende boodschap.

De vredesmarathon 'Peace to the World', het slotevenement van het WOI-herdenkingsprogramma GoWest, werd zaterdag rond 14 uur op gang geschoten door De Propere Fanfare uit Gent.





Wat volgde, was een aaneenschakeling van artiesten die muziek of een tekst brachten, met vrede als gemeenschappelijke boodschap. De voor de gelegenheid opgerichte We Shall Overcome-band, met onder meer Axl Peleman en curator Wim Opbrouck zelf, zorgde voor de juiste sfeer. Tussen de artiesten niet alleen grote namen, maar ook lokale helden. Zo brachten de kinderen van meester Bart van de Vrije Basisschool Madonna in Langemark een vredesrap, meteen een kippenvelmoment.





"Echt mooi gedaan van die gasten", zegt Korneel Maes (29) uit Ieper. "'Peace to the World' is een zeer mooi initiatief. Het is goed om eens stil te staan bij geschiedenis van WO I. Wij Belgen weten daar nog steeds te weinig over, in vergelijking met de Britten bijvoorbeeld."





Nooit vergeten

Korneel is opgetogen over het programma.





"Het is heel divers, bekende en minder bekende groepen, gesproken woord of gezangen die we bij ons niet vaak horen. Ik blijf tot het gedaan is, maar we doen wel een terrasje tussendoor."





Ivan Lemenu, een vijftiger uit Ieper, klinkt even enthousiast. "Als er zoiets in je eigen stad wordt georganiseerd, dan moet je daar als Ieperling gewoon bij zijn."





Ivan is geboeid door het WO I-thema. Hij denkt niet dat het herdenkingstoerisme na GoneWest zal verdwijnen. "Het zal wellicht niet meer op zo'n grote schaal zijn, maar het moet blijven leven. Wat hier 100 jaar geleden is gebeurd, mogen we nooit vergeten. Nooit meer, moet het motto zijn."





Einstürzende Neubauten

Schrijver Tom Lanoye is dezelfde mening toegedaan. "Vrede. We kunnen het, we zullen het, we moeten het!", klonk het op het podium.





Een uit de band springende groep op het evenement was Einstürzende Neubauten. GoneWest had het Duitse collectief al eens naar Diksmuide uitgenodigd en nu mochten ze in Ieper het oorlogsepos 'Lament' fijntjes overdoen. "Mooi van deze groep dat ze hier aan willen deelnemen", aldus Torre Maertens (18) uit Wevelgem. "Ik had ze al langer eens willen zien en dit was het ideale moment. Ook muzikaal vond ik het zeer goed, ze zijn echt origineel in wat ze doen."





Na de Duitsers kwamen nog onder meer Stijn Meuris, Ypriana, Gabriel Rios en Arsenal. Het evenement werd afgesloten met het lied 'We schall overcome', waarbij de nog ongeveer 3.000 doorbijters tientallen minuten lang meezongen.