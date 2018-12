1 op 5 te snel tijdens verkeersveilige week LSI

11 december 2018

17u26

Bron: LSI 0

Bij snelheidscontroles tijdens de Verkeersveilige Week in de politiezone Arro Ieper reed maar liefst 1 op 5 van de gecontroleerde automobilisten te snel. De snelheidscontroles werden op verkeersgevaarlijke punten uitgevoerd. 1.205 van de 5.824 voertuigen (20,69%) reed er te snel. In heel West-Vlaanderen was dat slechts 1,66%. In Arro Ieper hadden 21 van de 449 gecontroleerde automobilisten (4,7%) te veel gedronken. In heel de provincie klokte het percentage op 2,87% af. In totaal testten 13 automobilisten positief op drugs, in arro Ieper waren dat er 2. In één week tijd zijn in West-Vlaanderen maar liefst 80 rijbewijzen ingetrokken. In Arro Ieper beboette de politie in totaal ook 41 automobilisten die achter het stuur aan het telefoneren waren. De Verkeersveilige Week is een initiatief van de gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé en geldt als aftrap van de BOB-Wintercampagne.