1.850 maaltijden voor het goede doel Christophe Maertens

21 december 2018

Het keukenteam van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper heeft in deze kerstperiode 1.580 maaltijden bereid voor het goede doel. Het feestmenu bestond uit tomatensoep, kalkoenfilet met champignonsaus, boontjes, witloof, peer met veenbes en gratin dauphinois, en een eindejaarsdessert. “De maaltijden werden in het ziekenhuis verkocht ten voordele van de Warmste Week”, klinkt het bij Jan Yperman. “De opbrengst werd dankzij de steun van de Ieperse Soroptimisten geschonken aan de voedselbedeling in de Grachtstraat in Ieper. En via Kiwanis Avelgem ging er een deel naar verschillende OCMW’s in en rond Avelgem.”