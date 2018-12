1.000 lopende kerstmannen in Ieperse binnenstad Christophe Maertens

21 december 2018

19u57 0

Voor de zesde keer liepen er 1000 in kerstman verklede lopers door de stad Ieper. Daarbij de nieuwe burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

Om 19 uur gingen in Ieper 1.000 kerstmannen uit de startblokken voor de Santa Claus Run. Het startschot werd gegeven op de Grote Markt. Bij de lopers waren er 565 mannen en 435 vrouwen. In totaal waren er 482 Ieperlingen bij de deelnemers. 8 sportievelingen kwamen uit het buitenland. Ook kersvers burgemeester Emmily Talpe werd tussen de lopers gespot. De deelnemers konden een of twee rondjes lopen van 2,8 km. De Santa Claus Run is een fun-run, er is dus geen klassement of tijdsopname. De organisatie, die ook voor nogal wat randanimatie had gezorgd, ligt in handen van de loopclub Lokomotief-runners in samenwerking met het Ieperse centrummanagement.