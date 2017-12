1.000 extra woningen, zorgt dat ook voor meer inwoners? 02u28 0

De voorbije vijf jaar zijn er in Ieper ruim 1.000 woningen bijgekomen. Dat zegt het Ieperse stadsbestuur. "En nog halen we wellicht geen 35.000 inwoners meer op 1 januari 2018", reageert sp.a-raadslid Philip Bolle kritisch.





Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "De stad Ieper heeft sinds 2013 in totaal 1.062 woongelegenheden vergund, waarvan 162 in 2017." In die cijfers zitten ook vergunningen gerekend voor huizen die nog moeten gebouwd worden. Met woongelegenheden worden zowel huizen, studio's als appartementen bedoeld. "Het gaat dus wel degelijk om bijkomend woonaanbod", klinkt het. "Concreet zijn er 649 appartementen en 413 nieuwbouwwoningen opgetrokken. Het gaat dus goed met de bouwsector in Ieper. Zowel private eigenaars als projectontwikkelaars investeren in de stad. We proberen bewust in te zetten op een gezonde mix van verschillende woonvormen. Wijk De Vloei bijvoorbeeld, is momenteel in volle ontwikkeling én is het levende bewijs dat we aan verschillende soorten woningen werken."





Oppositieraadslid Philip Bolle (sp.a) reageert kritisch. "Al die nieuwe woningen, en nog halen we wellicht geen 35.000 inwoners meer op 1 januari. De conclusie is dat de nieuwe gezinnen de vergrijzing, de overlijdens en de verhuis naar de buurgemeenten niet compenseren. Onrustwekkend voor een stad die wil groeien. Er zal geen netto aangroei zijn zolang er geen extra banen komen." (CMW)