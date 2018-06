"Zwaar werk in bakkerij eist zijn tol" KOPPEL SLUIT ZAAK NA 35 JAAR OM TIJD TE MAKEN VOOR KLEINKINDEREN CHRISTOPHE MAERTENS

04 juni 2018

02u39 0 Ieper In Voormezele sluiten Patrick Lemahieu en Ann Decorte woensdag na 35 jaar de deuren van hun bakkerij. Ze willen meer tijd om door te brengen met hun vijf kleinkinderen. "Een bakkerij runnen is zwaar werk. En dat begint zijn tol te eisen", vertelt het koppel. Een overnemer is er niet.

Nu woensdag 6 juni zullen Patrick Lemahieu (57) en zijn echtgenote Ann Decorte (56) de laatste keer in hun bakkerij langs de Rijselseweg in Voormezele te zien zijn. Na 35 jaar stoppen ze ermee. "Het is genoeg geweest", aldus het koppel. "Het was een hele mooie tijd, maar een bakkerij runnen is een zware job." Patrick begon elke dag om 1 uur in de ochtend met het werk, want om 6.30 uur moet het brood in de rekken liggen. En in het weekend werd er de zaterdagnacht niet geslapen. "Het zware werk begint zijn tol te eisen en daarom besloten we het roer om te gooien." Het koppel nam in 1983 de zaak over van de ouders van Patrick, die op hun beurt 36 jaar de bakkerij hadden gerund. Patrick trok, net als zijn broer Gabriël, naar het COOVI in Anderlecht om er zijn bakkersopleiding te volgen. Ann haalde een diploma boekhouden. Ondertussen hebben ze drie volwassen kinderen. Geen van hen treedt echter in de voetsporen van de ouders.





Recepten gaan verloren

De uitbaters beslisten een tijd geleden om ermee op te houden en de bakkerij te verkopen. "Maar we vonden geen overnemer. De ambachtelijke recepten van sommige van onze producten zullen dan ook verloren gaan en dat vinden we wel spijtig. Ik hoor dat ook bij klanten. Ik begrijp echter wel dat het voor jonge mensen minder aantrekkelijk is om een bakkerij open te houden. Je moet er immers veel voor overhebben en vrije tijd heb je bijna niet."





"Het is afscheid nemen met een dubbel gevoel", klinkt het bij Ann. "Het contact met de mensen was wel belangrijk voor mij." Ann deed de zondagochtend nog een pistoletronde voor een vijftigtal klanten.





"Wat we nu gaan doen? Nu gaan we de zaken doen waar we nooit tijd voor hadden. In de eerste plaats zullen we meer tijd doorbrengen met de familie en vooral onze vijf kleinkinderen. Ook fietsen, wandelen en op reis gaan staat zeker op het programma. Patrick zal nu tijd hebben om het voetbal te volgen. Voor de rest laten we het op ons afkomen." Met het sluiten van de zaak van Patrick en Ann verdwijnt de enige bakkerij van het dorp. "Het is niet alleen in Voormezele, maar in alle deelgemeenten van Ieper dat kleine zelfstandigen verdwijnen", aldus Marc Vermeersch van Unizo Zillebeke-Hollebeke-Voormezele.





"Jonge mensen staan niet meer te springen om zwaar te investeren in een overname, maar ook de online verkoop die het de lokale handelaar moeilijk maakt. Bovendien kopen mensen nu al hun producten voor een week of langer in een supermarkt en ze denken er niet meer aan om nog naar de kleine lokale handelaar te gaan. Wat wel jammer is."