"Zelf 7 werkjes gemaakt" AXELLE VAN ACKER (19) 15 november 2018

02u28 0

Axelle Van Acker (19) uit Menen komt haar eigen beeldje ophalen. Zij en haar ganse familie hebben maanden geleden zeven beeldjes gemaakt. Ze vonden het een mooi eerbetoon aan de gesneuvelden. "Spijtig dat deze beeldjes er niet wat langer mogen staan, want zeker in het begin was het zeer mooi. Na enkele maanden kwam er onkruid tussen en dan werd het wel wat minder. Nu zullen de beeldjes die we mee naar huis nemen een mooi plaatsje krijgen in de woning en zijn we fier dat we er ons steentje toe hebben bijgedragen.





(EFW)