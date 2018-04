"Zal Minneke Poes op tijd bevallen?" ÉÉN VRAAG HOUDT IEPERLINGEN BEZIG IN AANLOOP NAAR KATTENSTOET CHRISTOPHE MAERTENS

25 april 2018

02u30 0 Ieper De Kattenstoet trekt op zondag 13 mei voor de 45ste keer door Ieper. Er zijn wat nieuwigheden, zoals een nieuw kattenlied en enkele nieuwe wagens. Maar één vraag houdt de Ieperlingen écht bezig.

De driejaarlijkse Kattenstoet ging in 1955 voor een eerste keer uit. "Het was de bedoeling om de Ieperlingen aan een gemeenschapsproject te laten deelnemen", aldus schepen Jef Verschoore (CD&V). "Ik stel vast dat zoveel jaar later, voor deze 45ste editie, de Kattenstoet nog steeds een gemeenschapsproject is." Er werken in totaal meer dan 2.000 mensen aan de stoet mee en de organisatoren hopen op meer dan 55.000 bezoekers. Maar de vraag die heel Ieper momenteel bezighoudt, is wanneer Minneke Poes zal bevallen en hoeveel kittens er zullen zijn. Begin dit jaar werd immers bekend gemaakt dat de reuzin zwanger is. Na een oproep kwamen in totaal tussen de 350 à 400 naamvoorstellen binnen voor de poesjes. "We waren natuurlijk heel verrast dat Minneke Poes in verwachting is", aldus regisseur Bart Cafmeyer. "Aanvankelijk wilden we het thema van de stoet rond taal en spreuken opbouwen, maar we hebben alles moeten weggooien. Alles zal nu draaien rond de allerkleinsten. Het is de bedoeling dat er heel veel interactie is met de kinderen." Bart Cafmeyer kan nog niets zeggen over het juiste tijdstip van de bevalling. "We moeten de natuur haar werk laten doen, maar we hopen dat er een of meerdere kleine katjes kunnen meelopen in de stoet."





Speelwagen

Naast de zwangerschap van Minneke Poes zijn er nog enkele nieuwigheden. Er is een nieuw kattenlied dat werd gemaakt door Frieda Vanslembrouck en Johan Bouttery. De stoet heeft ook enkele nieuwe wagens, zoals een speelwagen. "We willen kinderen daarop laten spelen, dan moeten ze niet voortdurend naar de mensen staan zwaaien. Dat houden ze toch niet lang vol", aldus Bart Cafmeyer. "De nieuwe wagens werden gemaakt door de mensen van de technische dienst. Daarnaast zullen de spreuken verspreid over de stoet naar buiten worden gebracht. Het is aan de toeschouwers om ze te ontdekken."





Ondertussen slaat in de binnenstad de kattengekte toe. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het uitstalraam van juwelier Francis Devick. "De Ieperlingen zijn enthousiast over de Kattenstoet en ik vind dat we als handelaars ons steentje moeten bijdragen", aldus echtgenote Carla Vannieuwenhuyse. "Het is een van de belangrijkste evenementen die we hebben hier in Ieper, dus mogen we daar wel wat aandacht aan geven. Het wordt een dag om naar uit te kijken."