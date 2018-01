"Wij zijn ons kindje kwijt" VERZORGERS BELLEWAERDE TREUREN NA OVERLIJDEN VAN GIRAFJE KUNDI CHRISTOPHE MAERTENS

31 januari 2018

02u55 0 Ieper In Bellewaerde is het jonge girafje Kundi overleden. Het diertje, dat door de verzorgers werd grootgebracht, moest uit zijn lijden worden verlost na een zware pootbreuk. "Heel het team is aangeslagen", zegt dierenarts Melissa Nollet. "We waren allemaal een beetje mama voor Kundi en nu zijn we ons kindje kwijt."

In het pretpark Bellewaerde heerst er over het algemeen een uitgelaten sfeer, maar gisteren was dat wel even anders. Het park betreurt het verlies van het jonge girafje Kundi. De rothschildgiraf werd vorig jaar op zondag 8 oktober geboren in Bellewaerde. Kundi werd door mama Simone verstoten, waarna de verzorgers zich hebben ontfermd over het dier. "Onze giraf heeft gisteren (maandag, nvdr) in zijn eigen verblijf, waar hij al lang aanwezig is, tijdens het eten zijn voederbakje omgestoten. Het dier werd daardoor opgeschrikt en heeft daarbij zijn linkerachterbeen gebroken", zegt een aangeslagen Melissa Nollet, dierenarts in het park. "Kundi probeerde nog te lopen, maar dat lukte natuurlijk niet meer. Het been hing slechts nog vast met de huid. Toen we dat zagen, wisten we dat we er geen oplossing meer voor konden vinden. We hebben het toen zo vlug mogelijk uit zijn lijden verlost. Het is natuurlijk een zware klap voor iedereen. Het was een prachtig dier met een heel goed karakter. Het op zo'n manier moeten verliezen, maakt het wel extra hard. We waren allemaal een beetje mama voor Kundi en nu zijn we ons kindje kwijt."





Lage weerstand

Gisteren waren alle medewerkers nog zwaar onder de indruk. "Normaal maken wij wel wat grappen, maar nu is dat niet het geval. We waren met een team van acht mensen en iedereen was heel nauw betrokken. In het begin moesten we 's nachts melk geven. We hielden ook zijn gezondheid nauwlettend in de gaten en controleerden regelmatig zijn gewicht en hoe snel hij groeide. Aanvankelijk had hij een lage weerstand, omdat hij niet gezoogd werd door zijn moeder en zo niet de nodige antistoffen meekreeg. We moesten met een pak zijn verblijf betreden om zo weinig mogelijk bacteriën binnen te brengen." Kundi is niet het eerste giraffenkalf dat sterft in het park, maar wel het eerste dat op zo'n manier om het leven komt. "We hebben al een paar kalveren moeten grootbrengen, omdat de moeder een heel slechte mama is. Ze heeft al een paar keer een kalf mishandeld, waardoor het stierf. Bij de geboorte van Kundi reageerde de moeder weer op een gelijkaardige manier en toen beslisten we onmiddellijk om het kalfje weg te halen. We hebben in het verleden wel al twee kalfjes met de fles grootgebracht die het wel hebben gehaald." Het was de bedoeling dat Kundi zeker vier jaar in Bellewaerde zou blijven, maar dat het daarna naar een andere Europese zoo zou gaan. "Dat is immers hoe de meeste kweekprogramma's werken. In het wild blijven de dieren ook niet bij hun ouders en we lossen dat dan op door ze naar een ander dierenpark te brengen.





Onderzoek

Bellewaerde heeft een kweekkoppel giraffen, maar op een nieuw kalfje is het nog even wachten. "Een nieuw babygirafje komt er ten vroegste in 2019. Je moet ook de natuur zijn tijd laten." Het dode dier wordt naar de faculteit Dierengeneeskunde van de universiteit Gent gebracht voor verder wetenschappelijk onderzoek.