"Wees gerust: El Volador volledig hersteld" BELLEWAERDE-ATTRACTIE DIE ZONDAG STILVIEL VANDAAG WEER OPEN ALEXANDER HAEZEBROUCK

08 mei 2018

02u33 0 Ieper De attractie El Volador in Bellewaerde Park kan vandaag gewoon terug open voor het publiek na de panne van zondagmiddag. Toen zaten 40 bezoekers tot een uur lang vast op de attractie. "Maar geen zorgen: El Volador werkt opnieuw optimaal", verzekert woordvoerster An De Ridder.

Wie vandaag naar het pretpark Bellewaerde gaat, kan opnieuw genieten van El Volador. De attractie was sinds zondagmiddag omstreeks 13.45 uur gesloten nadat ze plots in panne viel.





Veertig bezoekers zaten tot een uur lang vast, en dat in de blakende hitte. "Uit onderzoek blijkt de plotse panne er kwam door een samenloop van omstandigheden. Er lichtten ineens verschillende alarmknopjes in de attractie op", vertelt woordvoerster An De Ridder. "Die attractie is zo beveiligd dat die dan uit zichzelf een noodstop maakt. Zondagnamiddag hebben we alles nagekeken en vandaag (gisteren- nvdr.) enkele testen uitgevoerd. El Volador werkt opnieuw optimaal."





Derde keer panne

De attractie werd gebouwd in 2005 en is dus piepjong in vergelijking met andere attracties in het park.





"Verouderd kan je El Volador niet noemen", zegt De Ridder. "De attractie vandaag werd trouwens al heel wat aangepast sinds 2005. Onze techniekers voeren elk jaar werken uit aan alle attracties om ze nog beter en veiliger te maken. Elk jaar moeten die ook gecontroleerd worden en moeten we ook een vergunning krijgen om ze te mogen gebruiken." El Volador viel in totaal al drie keer stil, in 2006, 2016 en afgelopen zondag dus. De brandweer moest ter plaatse komen om met drie ladderwagens alle 40 slachtoffers één voor één uit hun zitje te halen. De hele operatie duurde iets meer dan een uur. De slachtoffers kregen water, een gratis ijsje en een pet van Bellewaerde om zich te beschermen tegen de zon.





Geen jaarabonnementen meer

Bellewaerde moet liefhebbers van het pretpark ook nog teleurstellen, omdat de Adventure Pass, een jaarabonnement voor Bellewaerde, ineens niet meer beschikbaar is. Het abonnement werd speciaal voor dit seizoen gelanceerd via een externe firma en was erg in trek bij de bezoekers. Zo erg, dat het park besliste om geen abonnementen meer te verkopen. "We werden zelf verrast door de grote interesse", vertelt An De Ridder. "We willen vermijden dat er te veel bezoekers naar het park komen in een keer, want dan worden wachtrijen wel erg lang en kunnen we de veiligheid niet meer garanderen. We vinden het ook bijzonder jammer dat we de verkoop sneller hebben moeten afbreken dan gepland. Maar we denken wel dat het beter is om nu in te grijpen dan dat bezoekers later ontgoocheld terug naar huis moeten gaan. Voor alle bezoekers moet het plezant blijven."