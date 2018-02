'Week van de diversiteit' in het Lyceum 13 februari 2018

02u50 0

In het Ieperse Lyceum werden de leerlingen tijdens de Week van de diversiteit ondergedompeld in een andere wereld. "Tijdens de week wilden we bewijzen dat diversiteit mensen sterker maakt en doet groeien", klinkt het in de school. "De leerlingen werden van in een diverse wereld ondergedompeld. Er waren tal van activiteiten, zoals een bezoek aan Fedasil in Langemark-Poelkapelle en een bedrijfsbezoek aan OptimaT in Lichtervelde, waar het merendeel van de werknemers een arbeidsbeperking heeft. Daarnaast leerde een groepje leerlingen een Spaanse dans, anderen knutselden en tekenden de diversiteit in het vogelrijk en tijdens de workshop koken maakten de leerlingen lekkere, uitheemse hapjes klaar met een Iraanse en een Pakistaanse mama." Tijdens de week werd ook een inzamelactie op poten gezet voor vzw Sora Senegal. Deze vzw biedt humanitaire hulp op medisch, educatief en agrarisch vlak in een broussedorp in Senegal. "Het is duidelijk dat het Lyceum een hart heeft voor mensen", aldus de school.





(CMW)